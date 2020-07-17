Одесса, Украина, , 16:59 — REGNUM Спасатели Одесской области Украины получили от благотворительного фонда из Швейцарии гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что гуманитарная помощь поступила от швейцарской международной благотворительной организации «Триумф сердца». Украинской стороне были переданы 110 тысяч защитных хирургических масок и 9,8 тысячи респираторов противоэпидемического назначения. Также были переданы функциональные кровати, прикроватные тумбочки, матрасы и постельные принадлежности для развертывания временных медицинских пунктов в случае осложнения эпидемической ситуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине с начала пандемии выявлены 57 264 случая COVID-19. Умерли от последствий коронавируса 1456 человек. Выздоровели — 29 769 человек.