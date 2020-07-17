Калуга, , 18:10 — REGNUM Соглашение о взаимодействии с целью реализации совместных мероприятий, направленных на развитие туризма в регионе, подписано между Агентством по развитию туризма Калужской области и Международным аэропортом «Калуга» имени К. Э. Циолковского. 16 июля аэропорт торжественно встретил 300-тысячного пассажира, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Соглашение подписали генеральный директор Агентства по развитию туризма Калужской области Татьяна Каледина и генеральный директор Международного аэропорта «Калуга» Салават Кутушев Фото Агентства по развитию туризма Калужской области.

Соглашение подписали генеральный директор Агентства по развитию туризма Калужской области Татьяна Каледина и генеральный директор Международного аэропорта «Калуга» Салават Кутушев. В рамках документа областное Агентство по развитию туризма будет заниматься продвижением региональных туристических программ и маршрутов в точках разлёта калужского аэропорта. Основными направлениями воздушной гавани Калуги являются внутренние рейсы в Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Краснодар, Анапу, Казань, Калининград, Москву, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Симферополь.

Двухстороннее сотрудничество направлено на улучшение инвестиционного климата и реализацию программ и проектов в сфере развития туризма. Его целью является увеличение въездного туристского потока на территорию региона.

Читайте ранее в этом сюжете: Калужский аэропорт готовится к космическому ребрендингу