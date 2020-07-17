Москва, , 16:51 — REGNUM Риски для здоровья детей выросли при внедрении дистанционных форм обучения, а это означат возросшую ответственность родителей за контроль благоприятных условий для обучения ребёнка. Об этом 17 июля заявил член комитета Совета Федарации по социальной политике, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ Владимир Круглый на телеканале «Россия 24».

«Отвечать будут только родители и учителя в какой-то степени — ведь у нас в большинстве случаев занятия проходят дистанционно с участием учителя, от учителя очень многое зависит», — заявил Круглый.

«Конечно, к каждому ребёнку контролирующего человека не представить. Но всё равно ответственность за здоровье детей лежит прежде всего на родителях, безусловно», — подчеркнул он.

По его мнению, при дистанционном формате обучения особенно важно обеспечить сбалансированное питание детей: в частности, исключить газированные, сладкие напитки, в которых огромное количество легко усваиваемых углеводов.

Также детям необходимо делать регулярные перерывы от гаджетов и использовать свободное время от прогулок.