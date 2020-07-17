Москва, 17 июля 2020, 16:47 — REGNUM ПАО «МОЭК» отключило горячее водоснабжение ООО «Техноком Трейд», сообщили 17 июля в пресс-службе поставщика.
ООО является заказчиком-застройщиком элитного жилого комплекса «Резиденция Тверская» с апартаментами и пентхаусами. ЖК расположен в центре Москвы по адресу: 2-я Брестская улица, дом 6.
Задолженность потребителя энергии превысила 2 млн рублей и сформировалась ещё до введения ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса.
Уведомления об ограничении энергоснабжения направлялись и в другие элитные комплексы в центре столицы, однако их УК погасили задолженность.