Москва, , 16:44 — REGNUM В результате внедрения дистанционных форм обучения проблема здорового питания детей резко обострилась. Об этом 17 июля заявил член комитета Совета Федарации по социальной политике, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ Владимир Круглый на телеканале «Россия 24».

«Важно, чтобы у ребёнка было сбалансированное питание, чтобы исключались газированные, сладкие напитки, в которых огромное количество легко усваиваемых углеводов, а это очень вредно для детей», — заявил Круглый.

«Чтобы не было фаст-фуда, чтобы пища содержала достаточное количество витаминов и так далее — всё это, в общем-то, достаточно банально, известные вещи. Но в быту, в жизни их не всегда просто выполнять», — указал он.