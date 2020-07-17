Москва, , 16:41 — REGNUM Для детей, которые проходят обучение в дистанционном режиме, необходим доступ к большим экранам. Об этом 17 июля заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ Владимир Круглый на телеканале «Россия 24».

«Очень важно, чтобы дети были обеспечены планшетами, либо компьютерами. Одно дело — занятие на телефоне особенно вредно. Нужно, чтобы были большие экраны, а это ставит проблему очень большую перед многодетными семьями», — заявил Круглый.

«Допустим, если там три-четыре ребёнка и все учатся на удалёнке, то очень важно, чтобы у них была возможность к полноценным занятиям. Возникает, на самом деле, очень много проблем», — отметил он.