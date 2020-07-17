Ярославль, 17 июля 2020, 16:34 — REGNUM Мэрия Ярославля готова прислушаться к жителям поселка «Волжские Пенаты», которые выступают против сквозного проезда мимо их домов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители недовольны проектом межевания территории, в случае утверждения которого дорога к соседним участкам может пройти через закрытую территорию «Волжских Пенат». Проект межевания заказал депутат муниципалитета Ярославля Роман Галагаев, купивший дом на Тверицкой набережной.
Формально проект межевания не затрагивает территорию поселка. Он формирует разворотную площадку на соседнем участке. Но подъезд к этой площадке возможен только через «Волжские Пенаты». По словам Артёма Цымбалова, возможность транзита появилась значительно раньше.
Своим мнением о сложившейся ситуации поделился и юрист Романа Галагаева. Он уверен, что проезд через «Волжские Пенаты» не затрагивает интересов жителей домов.
Альтернативный проезд существовал на ранее утвержденном проекте планировки и межевания территории. Новый проект межевания его убирает, так как он идет через территорию объекта культурного наследия «Усадьба Чирковых». Именно его и приобрел депутат. По мнению юриста Романа Галагаева, строительство дороги здесь невозможно, так как она идет по территории памятника.
Жители «Волжских Пенат», в свою очередь, беспокоятся за свой уют и покой. Они знают о праве соседей на проезд, но фактически поселок представляет из себя закрытую территорию. Люди не хотят, чтобы доступ туда имели посторонние, пусть даже среди них есть депутат муниципалитета.
По словам главного архитектора Ярославля Артёма Цымбалова, ранее принятые властями решения сейчас изучает правовое управление мэрии. Также Цымбалов сообщил, что в случае отказа мэром утвердить проект межевания сейчас, владельцы земельных участков могут попытаться сделать это через суд.
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