Москва, , 16:32 — REGNUM Ученикам в режиме дистанционного обучения необходимо ответственнее подходить к режиму дня. Об этом 17 июля заявил член комитета Совета Федарации по социальной политике, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ Владимир Круглый на телеканале «Россия 24».

«Здесь очень многое зависит как от родителей, так и от учителей и от самого ребёнка. Если говорить о детях старшего возраста, их способность к самоорганизации, способность к контролю над своим режимом дня — это всё высветилось и от этого очень многое зависит», — заявил Круглый.

«Конечно, очень важно, чтобы было такое распределение рабочего времени, чтобы оставалось время и на перерывы во время обучения, и на, что очень важно, на прогулки, на занятия физкультурой, на то, чтобы почитать книги не в гаджете», — указал он.

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