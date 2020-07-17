Санкт-Петербург, , 16:27 — REGNUM Сотрудники петербургской полиции установили еще двух обманутых клиентов эзотерического клуба «Орден пути», организованного «психологом» и «оккультистом» Гайвой Тихомировой. За десять лет прохождения «психологических тренингов» они отдали ей в общей сложности более шести млн рублей. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, до недавнего времени 52-летняя Тихомирова подозревается в причастности как минимум к пяти эпизодам мошенничества в отношении клиенток, отдавших за мнимые магические ритуалы в общей сложности более шести млн рублей.

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В настоящий момент по всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ. Полиция продолжает устанавливать все факты противоправной деятельности подозреваемой, а также лиц, причастных к этой мошеннической схеме.

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники Центра «Э» ГУ МВД России и полиции Московского района установили причастность главы данной организации еще к двум эпизодам мошенничества. Очередными обманутыми клиентами стали 33-летняя женщина и 50-летний мужчина.

Как установили следователи, в период с 2007 по 2017 год, как и во всех ранее установленных случаях, под видом психологических тренингов, злоупотребляя доверием и эмоциональным состоянием клиентов, злоумышленница убеждала их в необходимости оказания на платной основе различных услуг магического характера. Таким образом она предоставляла своим жертвам гарантии защиты жизни, здоровья, семьи от любых рисков и негативного воздействия на неограниченный срок.

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«В общей сложности по двум этим фактам за 10 лет аферистка завладела 1 миллионом 200 тысячами рублей женщины и 5 миллионами рублей мужчины», — пояснили в полиции.

Добавим, 16 июля в отношении Тихомировой было возбуждено еще два уголовных дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

«Подозреваемой мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась, — уточнили в ведомстве. — Работа по установлению всех эпизодов противоправной деятельности продолжается».

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