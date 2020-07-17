Кейптаун, , 16:21 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Африке превысило 660 тыс., сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Так, с начала пандемии на континенте выявлено 663 648 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 14 386 человек, выздоровели — более 343 тыс. человек.

Наибольшее число выявленных случаев зарегистрировано в ЮАР — 324 тыс., Египте (85 тыс.) и Нигерии (34 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, по состоянию на 17 июля общее число выявленных во всем мире подтверждённых случаев заражения коронавирусом превысило 13 млн. Всего скончались 580 045 человек, выздоровели — 7,7 млн.

На первом месте по числу выявленных случаев находятся США — 3,5 млн. Далее идут Бразилия (2 млн), Индия (1 млн), Россия (758 тыс.) и Перу (341 тыс.).

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