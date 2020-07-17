Подгорица, , 16:17 — REGNUM Правительство Черногории подписало документ о совместных c Еврокомиссией закупках будущей вакцины от коронавируса, сообщил 17 июля министр здравоохранения Кенан Храпович, выступая в парламенте страны.

«В прошлую пятницу мы подписали документ, когда вакцина будет найдена, мы будем одной из первых стран, которая приобретет ее для своих граждан», — заявил Храпович.

Отвечая на вопросы о закупке препарата «Ремдесивир», который может быть использован для лечения COVID-19, он сказал, что правительство подписало соглашение о совместных закупках с Европейской комиссией. Он отметил, что поставки ожидаются в скором времени.