Белгород, , 16:17 — REGNUM В Белгородской области 17 июля подтвержден 41 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего в регионе было выявлено 5360 положительных тестов. За весь период наблюдения 4891 человек был выписан после выздоровления, в том числе 84 — за последние сутки.

Согласно федеральным данным, скончались 43 человека, по информации областного штаба — умерли 48 пациентов с подтверждённым коронавирусом.

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