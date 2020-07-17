Магас, , 16:15 — REGNUM Из Ингушетии на службу в войска отправились 200 новобранцев. Военком Ингушетии Тимур Местоев рассказал о сложностях нынешней весенней призывной кампании в ходе заседания правительства региона. По его словам, по повестке явились в военкоматы лишь 70% всех призывников.

«Но благодаря совместным усилиям военного ведомства, норму призыва, установленную для Ингушетии, выполнить удалось. В разные рода войск страны отправлено 200 человек, из них 35 — имеющих водительские удостоверения», — приводит слова Местоева пресс-служба правительства Ингушетии.

Причиной сложностей стала ситуация с коронавирусом в республике, которая не позволяла должным образом обеспечивать доставку призывников на призывные комиссии и вести розыск тех, кто уклоняется от несения службы.

Помимо этого, военком рассказал о слабых результатах, которые показали курсанты школы ДОСААФ, обучающиеся вождению на водительские права категории «С». Из 30 отправленных на обучение сдали экзамен и получили удостоверения только пять человек.