Буйнакск, Дагестан, , 16:18 — REGNUM Отлов домашней скотины, которая бродит без присмотра по улицам, начался в дагестанском Буйнакске. Любое замеченное в черте города животное будет выловлено специалистами и помещено на штрафную территорию, сообщили ИА REGNUM 17 июля в пресс-службе мэрии города.

Забрать скотину со «штрафстоянки» его хозяин сможет, только заплатив 2 тыс. рублей. Администрация муниципалитета обратилась к владельцам мелкого и крупного рогатого скота с просьбой «ответственно отнестись к своим питомцам и пасти их в строго отведенном для этого месте».

Напомним, ранее в Дагестане к борьбе с безнадзорной домашней скотиной приступили в Махачкале. С июля 2019 года отловом и транспортировкой животных занимаются работники муниципального учреждения «Питомец», на базе которого созданы условия для содержания до 200 голов крупного и мелкого рогатого скота.

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