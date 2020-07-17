Москва, , 16:03 — REGNUM За несколько месяцев дистанционного обучения из-за эпидемии коронавируса у школьников выявлены значительные нарушения нервно-мышечного аппарата. Об этом 17 июля заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко на телеканале «Россия 24».

«Очень важный момент, я бы сказала, что за этот короткий период использования компьютеров были отмечены такие нарушения со стороны нервно-мышечного аппарата, которые характерны как профессиональная болезнь работников за компьютерами — так называемый компьютерные спазмы запястья», — заявила Кусайко.

«Это говорит о том, насколько мы нарушаем те условия, в которых должны проходить не только образовательные процессы, а именно и вообще пользование гаджетом», — указала она.

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