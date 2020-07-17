Москва,
17 июля 2020, 16:03 — REGNUM Совершающие сегодня конкретные уголовные преступления против стариков недалеко ушли от тех, кто, совершая массовые преступления (против них же), правил Россией в 1990-е, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 17 июля, комментируя инициативу депутатов Госдумы.
Как сообщалось ранее, депутат Светлана Бессараб сообщила о подготовке законопроекта, согласно которому
ужесточается ответственность за преступления в отношении лиц старше 75 лет.
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«В последние годы мы, действительно, всё чаще слышим о преступлениях против стариков, и те, кто совершает их, заслуживают особого осуждения.
Вспомним, однако, общую установку «реформаторов» 1990-х: они не видели ничего страшного в том, что их так называемые «реформы» должны пройти за счёт старших поколений, в том числе тех, кому тогда было за 75 лет. Происходило прямое ограбление в виде закрытия вкладов, имевшихся у граждан России в Сберегательном банке СССР, преступной приватизации общенародной собственности, огромной инфляции и так далее. Проводившаяся Борисом Ельциным и его ближайшим окружением политика привела к преждевременной смерти — фактически, к гибели — многих миллионов пожилых (и не только пожилых) жителей нашей страны. Да и сегодня социум у нас ориентирован жить точно не за счёт молодежи: продолжаем проедать наследие СССР, увеличили возраст выхода на пенсию, от карантинных мер больше всего старики пострадали…
Одним словом, те, кто совершает сегодня конкретные уголовные преступления против стариков, недалеко ушли от тех, кто, совершая массовые преступления, правил Россией в 1990-е. Они воспитывались гайдарами и чубайсами. Это не снимает с них вины, и решение считать преступления против стариков отягчающим обстоятельством — правильное решение. Но такой подход должен быть применён также в оценке деяний реформаторов 1990-х, да и нынешней политики правительства нашей страны», — отметил Михаил Демурин.