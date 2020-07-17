Москва, , 16:03 — REGNUM Совершающие сегодня конкретные уголовные преступления против стариков недалеко ушли от тех, кто, совершая массовые преступления (против них же), правил Россией в 1990-е, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 17 июля, комментируя инициативу депутатов Госдумы.

Как сообщалось ранее, депутат Светлана Бессараб сообщила о подготовке законопроекта, согласно которому ужесточается ответственность за преступления в отношении лиц старше 75 лет.

Читайте также: В Госдуме хотят ужесточить наказание за преступления в отношении пожилых

«В последние годы мы, действительно, всё чаще слышим о преступлениях против стариков, и те, кто совершает их, заслуживают особого осуждения.

Вспомним, однако, общую установку «реформаторов» 1990-х: они не видели ничего страшного в том, что их так называемые «реформы» должны пройти за счёт старших поколений, в том числе тех, кому тогда было за 75 лет. Происходило прямое ограбление в виде закрытия вкладов, имевшихся у граждан России в Сберегательном банке СССР, преступной приватизации общенародной собственности, огромной инфляции и так далее. Проводившаяся Борисом Ельциным и его ближайшим окружением политика привела к преждевременной смерти — фактически, к гибели — многих миллионов пожилых (и не только пожилых) жителей нашей страны. Да и сегодня социум у нас ориентирован жить точно не за счёт молодежи: продолжаем проедать наследие СССР, увеличили возраст выхода на пенсию, от карантинных мер больше всего старики пострадали…