Санкт-Петербург, , 16:01 — REGNUM Стали известны результаты первого этапа единого государственного экзамена, сданного выпускниками Ленинградской области 3 июля. 15 из 6,1 тысяч человек сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

«Больше всего «стобалльников» по литературе — максимальную оценку получили восемь ребят, по информатике — пятеро, а по географии — двое», — уточнили в обладминистрации.

Отметим, из-за пандемии в этом году ЕГЭ проходит позже, чем обычно. Первый этап сдачи тестов прошел 3 июля. Всего в регионе ЕГЭ этим летом сдают 6139 человек. Для проведения экзамена в Ленобласти подготовлено 42 пункта, в существующих пунктах дополнительно открыто 85 аудиторий.

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