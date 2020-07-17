Нур-Султан, , 15:56 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил металлургов с профессиональным праздником, сообщили 17 июля в пресс-службе бывшего главы государства.

«В этот знаменательный день мы чествуем металлургов — людей мужественной профессии, трудолюбивых и преданных своему почетному и нелегкому делу», — сказал Назарбаев.

Он добавил, что металлургия — один из флагманов казахстанской промышленности, а труд и мастерство металлургов — основа экономического благополучия Казахстана.

Отметим, День металлурга отмечается каждое третье воскресенье июля в Казахстане, России, Белоруссии и на Украине. В 2020 году профессиональный праздник выпадает на 19 июля.