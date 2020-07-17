Самара, , 16:04 — REGNUM Загородные оздоровительные детские лагеря откроются с 19 июля в Самарской области. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба областного департамента информационной политики.

По сообщению пресс-службы ведомства, такое решение было принято на заседании регионального оперативного штаба по недопущению коронавируса в регионе.

Сообщается, что данное решение было принято с учётом опыта других субъектов РФ. Во многих регионах России летняя оздоровительная кампания началась уже в начале июля.

Отмечается, что заезды детей будут проходить при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. В настоящий момент сотрудники Роспотребнадзора проверили все детские оздоровительные учреждения.

По словам чиновников, в 28 оздоровительных лагерях Самарской области смогут отдохнуть более десяти тысячи ребятишек, в том числе около 380 детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

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