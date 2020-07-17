Черкесск, , 15:54 — REGNUM В Карачаево-Черкесии вновь разрешено посещение мечетей. С 17 июля во всех храмах возобновилось совершение джума-намаза, которое было запрещено с марта 2020 года.

«Благодаря серьезным мерам, нам практически удалось победить эту коварную болезнь, и с сегодняшнего дня, хвала Аллаху, коллективные молитвы будут возобновлены»,— приводит слова заместителя председателя Духовного управления мусульман Ибрагима-Хаджи Катчиева РИА «Карачаево-Черкесия».

Как отметил священнослужитель, прихожане не должны забывать о соблюдении мер предосторожности и соблюдении социальной дистанции при совершении коллективных молитв. В мечети необходимо иметь при себе медицинские маски и перчатки. Катчиев также попросил не посещать мечети тех, кто находится в зоне риска в связи с возрастом, а также тех, кто уже переболел COVID-19.

Напомним, сегодня, 17 июля. в Карачаево-Черкесии стартовал третий этап снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса.