Рязань, , 15:53 — REGNUM В Рязанской области по состоянию на 13 июля зарегистрировано 23 летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

За последние сутки была подтверждена одна смерть пациента с коронавирусом.

За весь период наблюдения 4946 человек были выписаны после выздоровления, в том числе 102 — за последние сутки.

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