Москва, , 15:53 — REGNUM Дистанционные формы обучения повлекли заметный рост нарушений в режиме дня у подростков. Об этом 17 июля заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко на телеканале «Россия 24».

«Удлинение самого образовательного процесса с двух до шести часов — это удлинение именно времени на подготовку домашнего задания. И, конечно же, все эти вопросы по факторам риска заболевания: и вопросы питания, и соблюдение режима дня — здесь мы заметили самые большие пробелы», — заявила Кусайко.

Согласно результатам анкетирования Научно-исследовательским институтом гигиены детей и подростков с 27 апреля по 26 мая, у 55% было выявлено даже снижение физической активности.

«Если коснуться режима дня, то биологическая активность, необходимость детей в ней была очень снижена. В связи с этим отмечалось, например, рост таких синдромов, как астенический, агрессии у детей — в 42% случаев был отмечен рост агрессии», — указала она.