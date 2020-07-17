Рига, , 15:53 — REGNUM За истекшие 24 часа в Латвии было выявлено шесть новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 17 июля сообщается на сайте центра контроля и профилактики заболеваний страны.

«За сутки сделано 2189 тестов на COVID-19, выявлено шесть новых случаев», — говорится в сообщении.

Таким образом общее число выявленных в республике заразившихся коронавирусом достигло 1185.

Также указывается, что никто в Латвии за это же время не умер от COVID-19 и в результате этого суммарное количество летальных исходов по-прежнему осталось 31, при 1022 вылечившихся от нового заболевания.

Отмечается, что за все время эпидемии в стране было проведено 177 885 анализов на SARS-CoV-2.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных на территории Белоруссии случаев заражения коронавирусом за последние сутки выросло на 159 и стало составлять 65782.