Рязань, , 15:52 — REGNUM В Рязанской области по состоянию на 17 июля подтверждено 5843 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 39 — за последние сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Еще 40 тестов являются условно подтвержденными. Под наблюдением медиков находятся 5883 человека.

За весь период наблюдения 4946 человек выздоровели, в том числе 103 — за последние сутки. Скончались 23 пациента.

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