Стокгольм, , 08:51 — REGNUM В последнее время в средствах массовой информации появилась информация о том, что фирменное мороженое шведского хоккейного клуба Frölunda Indiansпод под маркой «Сидящий бык» может вскоре исчезнуть из продажи. Дело в том, что изображение индейца на логотипе данного мороженого использует «стереотипные и оскорбительные образы». Об этом 17 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

«Мы очень серьезно относимся к тому, что некоторые этнические группы чувствуют себя оскорбленными», — прокомментировал Феликс Мюнцинг, менеджер по продажам и маркетингу в компании Triumf Glass AB, производящей данную марку мороженого.

Напомним, что ранее руководство хоккейного клуба заявило, что рассматривает возможность изменения логотипа всей команды, на котором изображен представитель индейского этноса. Само фирменной мороженое хоккеистов «Сидящий бык» начало продаваться еще в 1983 году и является настоящим символом для Гётеборга, где и был основан хоккейный клуб. В руководстве клуба решения прекратить выпуск мороженого пока не приняли.