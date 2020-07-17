Минск, , 15:46 — REGNUM Общее число выявленных на территории Белоруссии случаев заражения коронавирусом за последние сутки выросло на 159 и стало составлять 65 782. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

«Зарегистрированы 65 782 человека с положительным тестом на (SARS-CoV-2)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что за это же время в стране от COVID-19 скончались шесть пациентов и потому суммарное количество летальных исходов стало составлять 491.

При этом отмечается, что за время эпидемии в республике от COVID-19 вылечились 57 370 человек и что общее число проведенных с начала эпидемии тестов на коронавирусную инфекцию составляет 1 172 880.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 33 новых подтверждённых случая заражения коронавирусом.