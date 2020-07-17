Москва, , 15:50 — REGNUM Задания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии — разного уровня сложности, однако все они взяты из школьного курса. Об этом заявили в Рособрнадзоре в ответ на призыв отменить результаты ЕГЭ из-за якобы чрезмерно сложных заданий, пишет 17 июля «Российская газета».

В ведомстве пояснили, что разные уровни сложности позволяют выявить лучших выпускников. Самые сложные вопросы рассчитаны на тех, кто изучал предмет более глубоко.

«Но все задания строятся исключительно на материале школьного курса химии — тоже соответствующего уровня», — подчеркнули в Рособрнадзоре.

ЕГЭ становится более ориентирован на применение выпускником знаний в незнакомой ситуации, выявление думающих абитуриентов на фоне тех, кто натаскан на шаблоны.

В Рособрнадзоре также напомнили, что экзаменационная модель экзамена по химии прошла общественно-профессиональное обсуждение, и призвали дождаться итогов экзамена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.

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