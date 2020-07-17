Майкоп, , 15:42 — REGNUM В медицинские учреждения Адыгеи по поводу укусов клещей с начала года обратились 490 человек. Среди пострадавших 215 несовершеннолетних, сообщили ИА REGNUM 17 июля в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что в 2020 году укусы клещей зарегистрированы на восьми из девяти административных территориях Адыгеи. Не вошел в этот список лишь Шовгеновский район.

Ранее федеральный Роспотребнадзор сообщил, что за шесть месяцев 2020 года в России более 1,7 млн человек сделали прививки против клещевого энцефалита. При этом отмечалось, что в лабораториях в регионах России уже исследовано более 255 тыс. клещей.

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