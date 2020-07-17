Москва, , 15:38 — REGNUM Эксперимент с масштабным внедрением дистанционных форм обучения обернулся рядом негативных тенденций, связанных с физическим состоянием учеников. Об этом 17 июля заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко на телеканале «Россия 24».

«Чтобы сохранить здоровье ребёнка, всегда нужно учитывать некоторые особенности: это, прежде всего, анатомо-физические особенности детского организма и, конечно же, организация воспитания и обучения в наиболее благоприятных условиях и создание определённой среды», — заявила Кусайко.

Именно в связи с этим наблюдались острые проблемы у детей после масштабного введения дистанционных форм обучения, указала она.

«Это касается условий обучения на дому. Научно-исследовательский институт гигиены детей и подростков проводил анкетирование — как раз с 27 апреля по 26 мая. Я бы отметила, что, например, у 55% было выявлено даже снижение физической активности. А это один из факторов, которые определяет физическое состояние ребёнка. Это гиподинамия», — пояснила Кусайко.

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