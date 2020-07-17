Тбилиси, , 15:43 — REGNUM Жители Грузии, страдающие хроническими заболеваниями, теперь могут получить лекарства только по электронным рецептам. Объявление об этом 17 июля было опубликовано на сайте министерства здравоохранения страны.

Ранее в Грузии для получения рецепта на лекарство нужно было лично приходить в Агентство социального обслуживания с заполненной справкой по форме №100. Теперь электронный рецепт будут оформлять в медучреждениях.

В минздраве отмечают, что новая модель государственной программы по обеспечению лекарствами хронических больных позволит добиться бесперебойного снабжения аптек нужными медикаментами. Кроме того, к программе смогут подключиться больше аптек.

Напомним, ранее в минздраве сообщили, что на длительный ремонт закрывается Тбилисский онкологический центр, где медикам задерживают заработную плату на девять месяцев.

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