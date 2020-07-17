Москва, , 15:34 — REGNUM Дистанционная форма обучения повлекла больше проблем для обучающихся, чем принесла пользы и удобств — при этом многие негативные проявления связаны с ухудшением здоровья школьников. Об этом 17 июля заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко на телеканале «Россия 24».

«Ситуация с коронавирусом высветила очень много проблем, которые необходимо решать. Слова о готовности актуальны, но это не говорит о том, что будет осуществлён полный переход на дистанционное обучение. И те проблемы, они требуют решения — положительных меньше, чем отрицательных сторон», — заявила Кусайко.

По её словам, Совете Федерации в настоящее время активно обсуждаются вопросы гигиены детей и подростков в современных условиях, в том числе на домашнем обучении.