Владикавказ, , 15:29 — REGNUM В Северной Осетии объявлены результаты сдачи ЕГЭ после первого в 2020 году экзамена, который состоялся 3 июля. В этот день выпускники сдавали литературу, географию и информатику. Впервые за последние три года в РСО-Алании появились стобалльники, сообщили в министерстве образования и науки.

«Нельзя не отметить тот положительный момент, что в республике за последние три года на ЕГЭ по этому предмету (литературе) впервые появились стобалльники», — цитирует начальника отдела оценки качества образования Фатиму Батаеву ГТРК «Алания».

Такой высокий балл получили три выпускницы. Всего экзамен по литературе сдавали 230 человек, из них 29 выпускников набрали более 81 балла. Не удалось преодолеть минимальную планку 24 школьникам.