Чебоксары, , 15:25 — REGNUM В Чувашии продолжается реализация чебоксарского городского проекта «Героические страницы Сурского рубежа», который реализуется в преддверии Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Рабочая группа 16 июля побывала в Алатыре, сообщили ИА REGNUM в управлении образования Чебоксар.

Встреча с 96-летней участницей строительства Татьяной Ивановной Елизаровой и председателя Союза женщин Чувашии Натальи Николаевой. Фото управления образования Чебоксар

Выезд состоялся по поручению главы администрации города Чебоксары Алексея Ладыкова, который призвал организовать работу поисковых отрядов, привлечь школьников к сбору документальных материалов по истории строительства оборонительных сооружений. В поездке приняли участие начальник управления образования администрации города Чебоксары Дмитрий Захаров, председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева.

Читайте также: В Чувашии разработают образовательные маршруты по рубежам обороны

Подробнее: Чебоксарские школьники собирают воспоминания строителей Сурского рубежа

Элементы фортификационных сооружений в Алатыре. Фото управления образования Чебоксар

В Алатыре делегация ознакомились с экспозицией Алатырского краеведческого музея, часть которой посвящена строительству Сурского оборонительного рубежа, осмотрела траншеи, доты. Затем рабочая группа отправились в село Междуречье, где живёт 96-летняя Татьяна Ивановна, участница строительства Сурского оборонительно рубежа. Она рассказала, как тяжело было в то время работать, особенно в 40-градусный мороз, когда у многих не было даже соответствующей одежды.

«Бывало, бросишь варежки, вытрешь пот со лба, схватишься за лом, а пальцы и примёрзнут» — рассказала Татьяна Ивановна.

«Традиционно школьники на летние каникулы получают домашние задание написать сочинение «Как я провел лето». В этом году мы изменили формат и предложили ребятам присоединиться к городской акции по сбору воспоминаний участников строительства Сурского рубежа. Далее мы планируем выпустить издание сборника, посвященного трудовому подвигу жителей Чувашии в годы Великой Отечественной войны» — отметил Дмитрий Захаров.

Проект «Героические страницы Сурского рубежа» охватывает все муниципальные районы Чувашии, где в годы войны велось строительство оборонительных сооружений. В рамках реализации проекта управлением образования запланированы проведение полевых экспедиций, реконструкция оборонительных сооружений в наиболее сохранившихся участках строительства, издание сборника, посвященного трудовому подвигу жителей Чувашии в годы Великой Отечественной войны, составление образовательных экскурсионных маршрутов и создание путеводителя, которым смогут воспользоваться не только школьники республики, но и гости.

Элементы фортификационных сооружений в Алатыре. Фото управления образования Чебоксар

Подробнее: Юные поисковики Чебоксар изучают оборонительные рубежи времён войны

Как сообщало ИА REGNUM, Год памяти и славы, который отмечает в 2020 году вся страна и посвящён 75-летию Победы, в Чувашии фактически продолжится в 2021 году: указом врио главы республики Олега Николаева 2021 год объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Напомним, в конце октября 1941 года в Чувашии начали мобилизовать колхозников на строительство Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода: всего было призвано более 171 тысячи жителей республики, то есть треть работоспособного населения (на 1 октября 1941 года насчитывались свыше 511 тысяч жителей в возрасте от 17 до 54 лет). В среднем ежедневно участвовало 85 тысяч человек, а отдельными периодами эта цифра поднималась до 110 тысяч человек». Эта стройка стала самой масштабной в истории республики, при этом линии обороны строились вручную, без выходных, даже если температура превышала 40 градусов мороза.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чебоксарах стартовали два проекта, посвящённых Сурскому рубежу