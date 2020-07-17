Москва, , 15:22 — REGNUM Следственный комитет начал проверку в связи с забастовкой рабочих, ремонтирующих взлетную полосу в аэропорту Шереметьево. Об этом 17 июля заявила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская, сообщает ТАСС.

По её словам, следователи организовали проверку по факту невыплаты надбавок за сверхурочную работу. Марковская отметила, что следствие проверит, как соблюдались права рабочих на дополнительные выплаты и насколько обоснованы требованиях самих строителей.

К ситуации также подключилась транспортная прокуратура. Представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова сказала, что представители ведомства проводят встречи с рабочими. Надзорное ведомство проверит соблюдение работодателем трудового законодательства и обоснованность требований о выплате надбавок.

Ранее российские СМИ сообщили, что около 100 работников, ремонтирующих взлетную полосу в аэропорту Шереметьево, устроили забастовку.

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