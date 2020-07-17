Тегеран, , 15:23 — REGNUM За последние 24 часа в Иране было выявлено 2379 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 июля рассказала официальный представитель иранского минздрава Сима Садат Лари в эфире телеканала IRINN.

Таким образом, общее число выявленных в стране заразившихся SARS-CoV-2 теперь достигло 269 440.

Кроме этого, официальный представитель сообщила, что за это же время в Иране от COVID-19 умерли 183 пациента и в результате суммарное количество летальных исходов достигло 13 791.

Также указывается, что на сегодняшний день в стране от COVID-19 вылечились 232 873 человека.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории США было выявлено 77255 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что является самым большим числом за все время пандемии.