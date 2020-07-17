Грозный, , 15:18 — REGNUM В Чечне выросло число смертей пациентов с коронавирусной инфекцией. По данным федерального оперативного штаба на 17 июля, за минувшие сутки зафиксирован еще один случай летального исхода. Общее число скончавшихся от этой опасной болезни достигло, таким образом, 29 человек.

Кроме того, за прошедшие сутки в Чечне подтвержден коронавирус у еще 17 жителей. Всего зарегистрировано 1895 случаев заражения — это наименьший показатель в СКФО. Число выздоровевших выросло за сутки на четыре пациента, достигнув 1298 человек.

Стоит отметить, что прирост новых случаев заражения в Чечне увеличивается с 10 июля, когда число заразившихся за сутки составило пять человек. А количество вылеченных, напротив, снижается с 14 июля, когда было зафиксировано 26 выписанных после лечения от COVID-19.