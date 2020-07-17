Сухум, , 15:29 — REGNUM У общественного благотворительного движения «Послы доброй воли» определен новый состав. Объявление об этом 17 июля было размещено на странице организации в Facebook.

Со стороны России в ее состав вошли детский омбудсмен Анна Кузнецова, народные артисты Николай Басков и Алла Перфилова (Валерия), продюсер Иосиф Пригожин, телеведущая Оксана Федорова, а также ряд других представителей официальных российских структур и бизнеса.

От Абхазии в организацию вошли глава МИД Даур Кове, министр просвещения и языковой политики Инал Габлия, заслуженный артист Абхазии Кесоу Хагба, поэтесса Гунда Саканиа и другие.

Напомним, движение «Послы доброй воли» было создано в 2017 году Московской абхазской диаспорой. Организация организует гуманитарные проекты и культурные мероприятия, а таже продвигает Абхазию на международном уровне.