Самара, , 15:21 — REGNUM 36 квартир после реконструкции жилого дома будет передано медицинским работникам в Тольятти. Об этом, как передает пресс-служба республиканского правительства, сообщил 17 июля министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян в ходе посещения полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и областным губернатором Дмитрием Азаровым нового отделения Тольяттинской городской клинической поликлиники №3.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Самарской области активно решают вопросы, связанные с обеспечением медицинских сотрудников служебным жильем для привлечения в медучреждения квалифицированных кадров, дефицит которых ощущался особенно остро в Сызрани и Тольятти.

По словам Беняна, в настоящее время в Тольятти заканчивается реконструкция многоквартирного дома. После ее завершения, целый подъезд, в котором расположены 36 квартир, будет передан для медицинских работников.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Игорь Комаров находится с рабочим визитом в Самарской области.

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