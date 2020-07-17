Стокгольм, , 15:17 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 26 человек. Такие данные 17 июля обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 17 июля сообщила шведская газета Aftonbladet.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 5 619 человек. Их число увеличилось на 26 человек за последние 24 часа. Количество инфицированных составляет 77 281 человек. За сутки было выявлено 404 новых случая заражения.

По состоянию на 17 июля 2 490 человек с тяжелой формой протекания COVID-19 получили или до сих пор получают экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.