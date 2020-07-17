Абуджа, , 15:16 — REGNUM Бандитам в штате Замфара на северо-западе Нигерии предлагают по две коровы за каждый сданный автомат АК-47. Об этом передает ВВС Africa.

«Мы пытаемся поощрить их отказаться от преступной жизни и начать жить нормальной жизнью как ответственные граждане», — заявил губернатор штата Замфара Белло Матавалле.

«Бандиты, которые решили раскаяться, сначала продали своих коров, чтобы купить оружие, и теперь, когда они хотят покончить с преступностью, мы призываем их принести нам АК-47 и получить взамен две коровы, это придаст им сил и вдохновит их», — сказал Матавалле.

Губернатор также пообещал расформировать лагеря в лесах, где базируются боевики.

Как сообщают репортеры, вооруженные бандиты на мотоциклах грабят общины в Замфаре и близлежащих штатах Кацина и Сокото. Большинство жителей штата Замфара занимаются сельским хозяйством, следуя девизу штата: «сельское хозяйство — наша гордость». Боевики в регионе часто грабят магазины, крадут скот и зерно, берут людей в заложники с целью получения выкупа.

Напомним, что в результате недавнего нападения вооруженных бандитов в штате Замфара в городе Талата-Мафара был убит 21 человек.