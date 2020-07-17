Махачкала, , 15:31 — REGNUM Республика Дагестан стала лидером среди субъектов РФ по числу уже открытых и открывающихся в 2020 году центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». К концу текущего года их общее количество в республике достигнет 210, сообщили ИА REGNUM 17 июля в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Напомним, в 2019 году центры инновационного обучения «Точка роста» были созданы в 168 школах Дагестана, расположенных в сельской местности и малых городах. В этом году в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» в регионе планируется открыть еще 42 центра.

Центры включает функциональные зоны для обучения и проектной деятельности. Каждый из них оснащается современным учебным оборудованием на 1,6 млн рублей, куда входят интерактивный комплекс, 3D-принтер, шлем виртуальной реальности, фотоаппарат и видеокамера, тренажер-манекен и средства оказания первой помощи.

В первой половине дня школьники изучают в центрах такие предметы, как «Технология», «Информатика», «ОБЖ», а после уроков могут посещать занятия цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, учиться игре в шахматы, вести медиапроекты. Также они готовятся к участию в региональных и федеральных конкурсах, форумах и слетах.

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