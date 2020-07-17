Сафакулевский район, Курганская область, , 15:10 — REGNUM В Курганской области ещё один муниципалитет ограничил подачу воды в разгар аномально жаркой погоды и засухи. В Сафакулевском районе водопотребление увеличилось в разы, давления в системе воды недостаточно, сообщает администрация.

Вода будет подаваться по графику с 5:00 до 10:00; с 12:00 до 14:00; с 16:00 до 22:00.

Нехватка воды, по словам главы района Ансара Ахметжанова, происходит из-за несанкционированных врезок гражданами в водопровод для поливов огородов. Руководителю ООО «Водоканал» дано поручение проверить дома, счётчики, также проинспектировать наличие и состояние резервных насосов, воды в колодцах.

Ранее аналогичная проблема возникла в курганском городе Петухово, где вода в эти жаркие дни подаётся по графику. Отметим, что синоптики обещают аномально жаркую погоду в Зауралье до 20 июля 2020 года.