Стокгольм, , 15:14 — REGNUM Замеры Агентства общественного здравоохранения Швеции, главного ведомства по отслеживанию распространения коронавируса в стране и борьбе с его последствиями, свидетельствуют о том, что иммунитет к COVID-19 среди жителей Стокгольма может достигать 40%. Тем не менее, в ведомстве не могут быть до конца уверенными, являются ли эти 40% устойчивыми. Свою долю неопределенности относительно развития эпидемиологической ситуации в Стокгольме добавляет недавнее исследование британских ученых. Об этом 17 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

В Агентстве общественного здравоохранения Швеции всерьез считают, что Стокгольм вплотную приблизился к достижению «стадного иммунитета», так как доля людей с антителами к COVID-19 и так называемыми «Т-клетками» в столице сейчас составляет до 40%. В то же время, как сообщают журналисты, в ведомстве не могут со стопроцентной уверенностью сказать, насколько долго продлится защита от COVID-19.

«Мы и не рассчитывали на пожизненный иммунитет к этому заболеванию (COVID-19), потому что мы основывались на знаниях, полученных в результате исследования других коронавирусов. Там мы увидели, что иммунитет к распространенным рецидивирующим вирусам не очень продолжителен», — заявила Карин Тегмарк Уизелл из Агентства общественного здравоохранения Швеции.

Напомним, что ранее был опубликован исследовательский отчету Королевского колледжа в Лондоне, согласно которому антитела к COVID-19 начинают отмирать по прошествии двух-трех месяцев.

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