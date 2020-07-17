Магас, , 15:07 — REGNUM В Ингушетии проводятся оперативные мероприятия в доме одного известного предпринимателя республики. Его бизнес связан со строительством, пишет интернет-газета «Ингушетия».

По предположению издания, обыски могут проводиться в связи с выявленными нарушениями в сфере строительства социально значимых объектов. В настоящее время домовладение главы компании в одном из населенных пунктов республики Назрановского района заблокировано бронированными «Газелями» и военными «Уралами». Силовики, проводящие спецмероприятия, прикомандированы в Ингушетию из других субъектов РФ.

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