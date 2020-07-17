Вашингтон, , 15:06 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено 77 255 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что является самым большим таким числом за все время пандемии. Об этом 17 июля сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся в стране достигло 3 576 430.

Также сообщается, что за этот же период в США от COVID-19 скончались 943 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов стало 138 360.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в стране свыше 1 млн человек вылечилось от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных на территории Румынии новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки увеличилось на 799 и стало составлять 35802.