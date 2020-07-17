Томск, , 14:57 — REGNUM В общежитии Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) в Томске локализован очаг коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 июля в пресс-службе вуза.

Уточняется, что в общежитии на улице Вершинина выявили 20 случаев заражения коронавирусом.

Сначала с проявлением симптомов COVID-19 в респираторный госпиталь госпитализировали одну студентку. Она заразилась при бытовых контактах вне СибГМУ. Затем по инициативе вуза провели тестирование всех проживающих в общежитии. В итоге было выявлено еще 19 студентов — бессимптомных носителей коронавируса.

Никто из указанных студентов не проходил практику в медицинских организациях. Все 20 человек находятся в респираторном госпитале СибГМУ. Они чувствуют себя хорошо.

Специалисты провели эпидрасследование, выявлены близкие контакты. Комнаты и места общего пользования продезинфицировали. Контактные лица (45 студентов и четверо других жильцов) помещены в обсерватор для наблюдения.

По информации пресс-службы, заразившиеся жили на одном этаже и не контактировали с другими проживающими. В настоящее время этаж полностью изолирован.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области по состоянию на 17 июля коронавирус выявлен у 3314 человек.

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