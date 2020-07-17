Тверь, , 14:57 — REGNUM 30-летие возвращения городу Калинину и Калининской области исторических названий — Тверь и Тверская область — отмечают в регионе. 17 июля 1990 года соответствующие указы подписал председатель Верховного Совета РСФСР. С юбилейной важной датой жителей поздравил губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

Тверь Пресс-служба правительства Тверской области

«Это событие, произошедшее по инициативе жителей, стало символом неразрывности истории тверской земли, общего стремления граждан развивать свой край на основе многовековых традиций и ценностей», — говорится в поздравлении Игоря Рудени.

Глава региона также отметил, что в Верхневолжье формировалось богатейшее культурное и духовное наследие нашего народа, ковалась ратная слава России.

«Мы гордимся нашим краем, чтим его прославленных сыновей и дочерей, храним верность их главному завету — вместе трудиться для благополучия и развития тверской земли и всей России. Благодарю жителей Верхневолжья за любовь к нашему древнему городу Твери и всему тверскому региону, искреннюю заботу об их судьбе», — отметил Игорь Руденя.