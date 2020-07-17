Ташкент, , 14:56 — REGNUM В Узбекистане скончался глава одного из управлений антимонопольного комитета республики Санжар Абдукадиров, сообщили 17 июля в пресс-службе комитета.

Госслужащий возглавлял управление оценки воздействия актов законодательства и решений государственных органов на конкурентную среду. Его идеи и проекты были направлены на защиту прав предпринимателей, сообщили в комитете.

Санжар Абдукадиров родился в 1980 году в Намангане. Он многие годы работал в системе приватизации, рынка ценных бумаг, капитала и в системе антимонопольного регулирования. Причина смерти не уточняется.

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