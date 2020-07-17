Санкт-Петербург, , 15:02 — REGNUM Главный санитарный врач Санкт-Петербурга снял запрет на посещение и уход за тяжелыми и лежачими пациентами. Кроме того, с 20 июля отменяется еще ряд ранее введенных запретов на работу медучреждений в пандемию. Соответствующее постановление Наталии Башкетовой было подписано накануне 16 июля.

Согласно опубликованному на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу постановлению от 16 июля, теперь медицинские организации стационарного типа могут посещать лица, осуществляющие уход за тяжелыми и лежачими пациентами по согласованию с врачом. Остальным посетителям вход в больницы пока запрещен.

Кроме того, в постановлении отмечено, что введенный в начале пандемии запрет медицинским работникам на деятельность по совместительству либо по гражданско-правовым договорам в иных медицинских организациях, не относящихся к основному месту работу в медицинской организации, отменяется с 20 июля. С этого же дня снимается запрет на работу волонтеров в стационарах.

Однако главный санитарный врач Петербурга указала, что организациям, запрет деятельности которых отменяется в постановлении, необходимо обеспечить проведение дополнительных профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

«Настоящее постановление вступает в силу с 20 июля», — говорится в документе

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