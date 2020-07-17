Бухарест, , 14:51 — REGNUM Общее число выявленных на территории Румынии новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки увеличилось на 799 и стало составлять 35 802. Об этом 17 июля сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

«На сегодня в Румынии подтверждено 35 802 случая заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за последние 24 часа в стране от COVID-19 скончались 17 пациентов и в результате суммарное количество летальных исходов достигло 1988. Кроме этого, отмечается, что на сегодняшний день в Румынии от COVID-19 вылечились свыше 24,6 тысячи человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки в Токио было выявлено 293 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что является самым большим числом за все время пандемии.